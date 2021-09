Gefährliche Körperverletzung Prozess wegen Angriff auf jüdisches Restaurant in Chemnitz

Vor drei Jahren ist am Rande rechtsextremer Ausschreitungen in Chemnitz auch ein jüdisches Restaurant attackiert worden. Der Wirt erlitt dabei Verletzungen. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.