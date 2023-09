Am Landgericht Chemnitz hat am Donnerstag ein Prozess gegen zwei Männer wegen versuchten Mordes begonnen. Eine 20 Jahre alt Frau steht ebenfalls vor Gericht. Ihr wird Beihilfe zum versuchten Mord vorgeworfen. Außerdem wird den Angeklagten noch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer sitzen seit Mitte März in Untersuchungshaft.