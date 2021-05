Am Montag hat vor dem Landgericht Chemnitz gegen zwei Männer wegen der Verabredung zum Mord begonnen. Den 27 und 36 alten Männern wird vorgeworfen, sich im Internet zur Vergewaltigung und Tötung eines Teenagers verabredet zu haben. Sie sollen sich in einem Facebook-Chat den Plan gefasst haben, einen Jungen in eine Chemnitzer Fabrikruine zu locken, zu missbrauchen und zu töten.