Vor dem Landgericht Chemnitz hat ein 42-Jähriger am Mittwoch zum Prozessauftakt eine tödliche Messerattacke gestanden. Der Afghane soll laut Anklage Ende November in der Chemnitzer Innenstadt am Karl-Marx-Kopf einen Landsmann mit einem Messer tödlich verletzt haben. Dass sein Landsmann ums Leben gekommen sei, bereue er zutiefst, erklärte der Angeklagte über seinen Anwalt.

Nach einem Streit mit einem Bekannten habe sich der 42-Jährige am frühen Morgen des 30. November 2024 mit ihm verabredet, um den Konflikt körperlich auszutragen, so die Anklage. Dazu habe er ein Küchenmesser eingepackt. Als ein anderer - das spätere Opfer - vor Ort dazwischengehen wollte, habe er ihm damit gezielt in den Kopf gestochen. Der damals 29-Jährige, der den Streit eigentlich schlichten wollte, wurde so schwer verletzt, dass er Tage später im Krankenhaus starb.