Bereits 2013 war es im Frauengefängnis Chemnitz zwischen einem JVA-Beamten und einer Insassin zu sexuellem Kontakt gekommen. Die beiden trafen sich außerhalb der Gefängnismauern, um Sex zu haben. Die Frau war dabei schwanger geworden. Als Konsequenz kündigte das Justizministerium damals an, die Zahl der Männer in der Einrichtung schrittweise zu reduzieren. 73 der 136 Bediensteten in der JVA Chemnitz waren zu dieser Zeit Männer. Zum Stichtag 1. April 2023 haben laut Justizministerium 192 Bedienstete in der Chemnitzer JVA gearbeitet, davon 68 Männer.