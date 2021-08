Für den Prozess um den Angriff auf das jüdische Restaurant Schalom in Chemnitz gibt es einen neuen Termin. Er soll nun am 8. September am Amtsgericht Chemnitz beginnen. Ursprünglich sollte bereits Anfang Juli verhandelt werden. Weil die Generalstaatsanwaltschaft neue Beweise vorgelegt hatte, wurde der Prozess verschoben. Der Verteidigung sollte zunächst Akteneinsicht gewährt werden.