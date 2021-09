Am Landgericht Chemnitz beginnt am Montagnachmittag ein Prozess gegen eine 38 Jahre alte Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft der gebürtigen Tunesierin Totschlag vor, vor zehn Jahren ihren deutschen Ehemann getötet zu haben. Das Gericht hat zunächst neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll im Dezember fallen.

Um den Anschein eines Raubürfalls zu erwecken, hatten die Tatverdächtigen die Balkontür der Wohnung aufgehebelt. Bildrechte: MDR/haertelpress

Die Tat hatte sich nach Gerichtsangaben am Abend des 28. September 2011 ereignet. Damals sollen die Angeklagte und ihr damaliger Geliebter in der Wohnung des Ehepaars im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf mit zwei Messern etwa 50 Mal auf das Opfer eingestochen haben. Der 51 Jahre alte Frührentner starb laut Gericht unmittelbar nach der Tat.



Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann sterben musste, weil er von der Liebesbeziehung seiner Frau erfahren hatte und sich von ihr scheiden lassen wollte. Damit hätte die Tunesierin wahrscheinlich ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland verloren, was sie offensichtlich verhindern wollte. Die Frau versuchte zunächst, die Tat als Raubmord darzustellen, verwickelte sich aber in Widersprüche. Kurze Zeit später tauchten sie und ihr Komplize unter und wurden daraufhin mit internationalem Haftbefehl gesucht.