Der für die kommende Woche geplante Prozessbeginn um den Angriff auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz wird verschoben. Grund sind neue Beweismittel, die die Generalstaatsanwaltschaft nun vorlegte. Wie das Amtsgericht Chemnitz mitteilte, soll der Verteidigung nun zunächst Akteneinsicht gewährt werden. Ein neuer Termin wurde noch nicht festgelegt.

Ein inzwischen 30 Jahre alter Mann aus Niedersachsen ist wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung angeklagt. Er soll am 27. August 2018 aus einer Gruppe heraus Pflastersteine gegen das Restaurant geworfen haben.

"Das waren extreme zehn Sekunden", schilderte damals der Wirt das Geschehen. Er habe nach einer Lesung in seinem Restaurant ein Geräusch auf der Terrasse gehört. Als er vor die Tür getreten sei, seien faustgroße Steine, Flaschen und andere Gegenstände geworfen worden. Ein Stein habe ihn an der rechten Schulter getroffen. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Gruppe soll antisemitische Parolen gerufen haben.