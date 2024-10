Ein kräftiger und kalter Wind pfeift um die Mauern des ehemaligen Frauengefängnisses Hoheneck . Wie eine Trutzburg thront das rote Gebäude hoch über der Stadt Stollberg. Wer in den Innenhof tritt und die vielen vergitterten, kleinen Fenster betrachtet, den überkommt ein kalter Schauer.

So erging es auch dem Kurator des Purple Path, Alexander Ochs. Bei seinem ersten Besuch im einstigen DDR-Frauenknast 2021 sei ihm "das Blut in den Adern gefroren", erzählt er: "Denn dort herrscht immer noch eine Energie der Angst."

Genau vor 71 Jahren begann hier ein dreitägiger Hungerstreik, mit dem die inhaftierten Frauen für bessere Haftbedingungen kämpften. Deswegen habe man diesen Tag auch für die Einweihung der neuen Skulptur am Purple Path gewählt, sagt Alexander Ochs. Für die Frauen sei der Hungerstreik ein sehr wichtiges Ereignis gewesen. Denn dies sei der Zeitpunkt gewesen, an dem sie sich trotz der Isolation organisiert und Solidarität geübt hätten. Durch ihren aktiven Widerstand haben die Insassinnen des DDR-Frauengefängnisses dann tatsächlich auch etwas bessere Bedingungen erkämpft.

Der rund zwei Meter hohe schmale Bogen steht außerhalb von Schloss Hoheneck auf dem ehemaligen Hundeumlauf des Gefängnisses. Hier hätten Tag und Nacht die Wachhunde gebellt und sie in Angst und Schrecken versetzt, berichtet die ehemalige Insassin Margitta Becke. Die heute in Dresden lebende Frau saß 1978/79 in Hoheneck wegen versuchter Republikflucht ein, bevor sie von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft wurde.