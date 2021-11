In Burkhardtsdorf im Erzgebirgskreis ist am Freitag ein radioaktiver Stoff in einem Wohnhaus gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, meldete sich der Hauseigentümer bei der Polizei, nachdem er in seiner Garage einen Behälter mit der Aufschrift "Polonium" entdeckt hatte.