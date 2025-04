Verpuffung in der Küche Industriemuseum Chemnitz geräumt, zwei Verletzte

Das Industriemuseum in Chemnitz ist am Dienstag evakuiert worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, waren etwa 80 Menschen betroffen, darunter auch Schulkinder. Grund war laut Stadt eine Verpuffung in der Restaurant-Küche - vermutlich durch Propangas.

Bildrechte: CWE Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH