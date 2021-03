Chemnitz will den Ratten in der Innenstadt zu Leibe rücken. Die Stadtverwaltung teilte mit, es seien vermehrt Hinweise von Bürgern eingegangen, wonach sich die Tiere vor allem im Bereich "Am Wall" tummelten. Die Ratten seien nicht nur nachts, sondern auch tagsüber gesichtet worden. "Das ist ein Indiz für eine recht hohe Populationsdichte", so die Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN. Eine Fachfirma sei nun beauftragt worden, die Ratten zu bekämpfen.