Bei Durchsuchungen in Chemnitz hat die Polizei am Mittwoch eine größere Menge Drogen und 150.000 Euro in bar sichergestellt. Die Durchsuchungen erfolgten im Zuge von Ermittlungen gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler. Das teilte die Polizei Chemnitz am Donnerstag mit. Überprüft wurden drei Wohnungen und zwei Garagen im Stadtgebiet. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei 79 Gramm Crystal, 374 Gramm Marihuana, neun Gramm Haschisch, 426 LSD-Trips, 71 XTC-Pillen und 60 Gramm Kokain gefunden.