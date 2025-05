Am Sonntag wird nach mehrjähriger Vorbereitung in Chemnitz ein NSU-Dokumentationszentrum eröffnet. Das Zentrum soll nach Angaben der Trägervereine ASA-FF, RAA Sachsen und der Initiative Offene Gesellschaft ein Bildungsort sein, der die Erinnerung an die Menschen wach hält, die durch die rechtsterroristischen Täter des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ermordet wurden. Das NSU-Dokumentationszentrum ist ein Projekt aus dem Bewerbungsbuch für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.