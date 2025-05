Im Stadtzentrum von Chemnitz informiert fortan ein Dokumentationszentrum über den Terror des rechtsextremen NSU. Nach mehrjähriger Vorbereitung ist das Zentrum am Sonntag eröffnet worden. Es sei ein Ort der politischen Bildung, des Erinnerns an die Opfer des NSU und des zivilgesellschaftlichen Dialogs, so die Betreiber. Das NSU-Dokumentationszentrum ist ein Projekt aus dem Bewerbungsbuch für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Es ist das bundesweit erste NSU-Dokumentationszentrum.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Willnow