Zeugen gesucht Reifenstecher in Chemnitz beschädigen 70 Autos

Keine Parksünder, einige Fahrzeuge aus dem Ausland

Viele von ihnen trugen ein Chemnitzer Kennzeichen, einige sogar mit Anwohnerparkausweis, manche hatten aber auch Kennzeichen aus dem Ausland, vor allem aus der Ukraine.

"Aufgrund der Menge von 70 Fahrzeugen sieht die Polizei Chemnitz noch keinen Zusammenhang. Die Angriffe waren wahllos und querbeet", sagt Dirk Haubold von der Polizeidirektion Chemnitz. Der oder die Täter haben demnach weder besondere Automarken noch Modelle bevorzugt. Auch um Parksünder könne es sich kaum gehandelt haben. "Die Fahrzeuge wurden alle ordnungsgemäß geparkt", so der Polizist.

Die Angriffe waren wahllos und querbeet. Dirk Haubold Polizeihauptkommissar Polizeidirektion Chemnitz

38 Beschädigungen am Freitag

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am Freitagmittag zuerst zur Hauboldstraße gerufen. Dort hatte der Anwohner aus dem Fenster beobachtet, wie ein unbekannter Täter sich an diversen Fahrzeugen zu schaffen macht. Angesprochen auf sein Tun, verließ der Täter den Ort nach kurzer Diskussion in Richtung Müllerstraße. In der Hauboldstraße stellte die Polizei schließlich 22 Fahrzeuge fest, an denen je ein Reifen auf der zur Fahrbahn befindlichen Seite zerstochen war.

Die Hauboldstraße liegt direkt am Fluss Chemnitz im Zentrum der Stadt und wird auch gerne von Pendlern als Parkplatz genutzt. Bildrechte: Sarah Hofmann

Kurz darauf wurde bekannt, dass im Bereich der Mühlenstraße/Elisenstraße zehn weitere Fahrzeuge betroffen waren. Außerdem fanden die Beamten weitere beschädigte Autos in der Schönherrstraße. Auch hier hatte der Täter, vermutlich mittels eines Messers, an sechs abgestellten Fahrzeugen Reifen zerstochen. Eine umfangreiche Fahndung nach dem Tatverdächtigen brachte keinen Erfolg. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

32 zerstochene Reifen am Samstag

Am Sonnabend meldeten sich dann erneut mehrere Autobesitzer bei der Chemnitzer Polizei. Auf der Matthesstraße hatten der oder die Unbekannten Reifen an 22 Fahrzeugen zerstochen, an der Schloßstraße wurden zwölf Beschädigungen festgestellt. Zudem wurden an der Blankenauer Straße drei Reifen und an der Nordstraße zwei Reifen zerstochen. All diese Straßen befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander.

Im Gegensatz zu den anderen betroffenen Straßenzügen, ist das Parken auf der Matthesstraße kostenfrei. Doch auch dort wurden Reifen zerstochen. Bildrechte: Sarah Hofmann

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Es wird auch ein möglicher Zusammenhang der angezeigten Sachbeschädigungen geprüft.

„Es kann sein, dass der Täter abends nochmal los ist, vielleicht aber auch in der Nacht oder erst am Sonnabendvormittag“, erklärt Polizist Dirk Haubold. Es werde derzeit in verschiedene Richtungen ermittelt. Daher sind Zeugen auch aufgerufen, alles was ihnen in dieser Zeit in diesen Gebieten merkwürdig vorkam, bei der Polizei zu melden. Jeder Hinweis könne hilfreich sein, sagt Haubold.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich per Telefon unter der Nummer 0371/387102 im Polizeirevier Chemnitz-Nordost zu melden.

Auch auf der Matthesstraße haben am Sonntag noch mehrere Autos mit jeweils einem zerstörten Reifen gestanden. Bildrechte: Sarah Hofmann

Reifenstecher belasten Chemnitz seit Jahren

In den Jahren 2017 und 2018 erlebte die Reifenstecherei seine unrühmliche Hochzeit. Ein Täter wurde gefasst, sein Fall landete im Jahr 2020 vor Gericht. Der ehemalige Busfahrer ist damals wegen Sachbeschädigung in 46 Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.