Landgericht Prozess nach Brand in kurdischen Restaurant "Mangal" in Chemnitz

In Chemnitz ist Dienstag am Landgericht ein brisanter Prozess gestartet. Ein kurdischer Restaurantbesitzer wird beschuldigt, sein eigenes Lokal angezündet beziehungsweise den Brandanschlag in Auftrag gegeben zu haben. Das Motiv soll Versicherungsbetrug sein.