Limbach-Oberfrohna hat eine neue Rettungswache. Der Neubau ersetzt die alte Wache in einem früheren Autohaus. Wie der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Hohenstein-Ernstthal, Gerd Gräfe, bei der Übergabe am Donnerstag sagte, wurden 3,5 Millionen Euro investiert. "Wir haben extra Schulungsräume, wir haben Funktionsräume und Ruheräume. Das ist das, was man heutzutage für diesen Beruf benötigt."