Millioneninvestition Richtfest für Neubau am Klinikum Chemnitz

Ein Millionenprojekt am Klinikum Chemnitz nimmt Gestalt an: Mit symbolischen Hammerschlägen ist am Donnerstag Richtfest am Neubau des Hauses 9 gefeiert worden. Damit sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen. In dem viergeschossigen Neubau entstehen mehrere Pflegestationen mit insgesamt 160 Betten sowie ein OP-Zentrum.