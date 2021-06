Der Freistaat Sachsen hat am Dienstag in der Kabinettssitzung offiziell beschlossen, für die Finanzierung der Kulturhauptstadtprojekte in Chemnitz 20 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Auch der Bund sagte finanzielle Unterstützung zu - und zwar bis zu 25 Millionen Euro. Rund 21 Millionen Euro kommen von der Stadt Chemnitz selbst.