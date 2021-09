Der Weihnachtsmarkt hat auch ein ernstes Anliegen: Für die Kinder aus dem Kinder- und Jugendheim Burgstädt werden gepackte Geschenke gesammelt. Die Aktion hat mit dem Markt am Sonnabend begonnen und geht bis zum Nikolaustag. Die Päckchen können in der Schwanen-Apotheke in Burgstädt abgegeben werden. Jürgen Hoffmann weist darauf hin, dass die Geschenke in vier Altersgruppen eingeteilt werden: Von drei bis sechs Jahren, von sieben bis zwölf Jahren und Jugendliche. "Und was ich bis dato auch noch nicht wusste, es sind auch junge Mütter im Kinderheim mit untergebracht und da geht es wohl bis 30 Jahre. Wir würden also bitten, dass auch an die Größeren mitgedacht wird", sagt Jürgen Hoffmann.