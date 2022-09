Starke Regenfälle haben am Dienstagnachmittag in Teilen von Chemnitz und dem Umland für Überschwemmungen gesorgt. Augenzeugen berichteten von überfluteten Straßen etwa in Klaffenbach und Einsiedel. Betroffen waren auch Jahnsdorf, Burkhardtsdorf und Neukirchen sowie Adorf im benachbarten Erzgebirgskreis, wo die Feuerwehr Keller leerpumpen musste.