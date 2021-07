Forscher der TU Chemnitz sehen in Sachsen das Potenzial, bundesweit führend bei Wasserstofftechnologien zu werden. "Sachsen kann sich an die Wasserstoff-Spitze setzen, diese Chance haben wir tatsächlich", erklärte Thomas von Unwerth, Professor für Alternative Fahrzeugantriebe an der TU Chemnitz im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Doch wir sollten schnell sein und an Fahrt gewinnen, die anderen schlafen nicht."