Auszeichnung Plattenladen in Chemnitz gehört zu den zehn besten in Deutschland

Walter Stehl ist vor etwa einem Jahr das erste Mal im Laden gewesen. Seither gehört er zu den Stammkunden. "Weil ich ein Beatles-Fan bin. Ich stöbere immer und kann auch bestellen und so, was neu erscheint", erzählt er. "Das ist wunderbar. Das ist so wie früher mal, als es nur Vinyl gab." Das sind für den 72-Jährigen aber nicht die einzigen Gründe das Geschäft immer und immer wieder zu besuchen. Wichtig sei auch die Freundlichkeit des Personals. "Und man kann sich mit denen über Sachen unterhalten, also über Beatles und so. Das ist absolute Sahne!"