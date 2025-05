Ein Aktionsbündnis will das Chemnitzer Schauspielhaus in der Zieschestraße noch bis zum späten Abend besetzt halten. Das haben die Organisatoren MDR SACHSEN mitgeteilt. Am Mittag plant die Gruppe Kulturschaffender eine Kundgebung mit anschließender Gesprächsrunde.

Der Protest an dem seit mehreren Jahren geschlossenen Schauspielhaus hatte am Freitagabend begonnen. Die Polizei hatte die spontane Versammlung im Nachgang zunächst bis 23 Uhr genehmigt. Zu dieser Zeit sei die Versammlung auch tatsächlich beendet worden, erklärte die Polizei später. Vorfälle habe es nicht gegeben. Die Demo-Teilnehmenden seien friedlich und kooperativ.



Ein Teil der Protestierenden harrte dann über Nacht aus. Ziel ist laut Bündnis, in Dialog mit der Stadt zu kommen. Ein Stadtvertreter sei am Freitagabend bereits vor Ort gewesen. Ergebnisse habe es keine gegeben.