Schilderwerk Beutha Das 1953 als volkseigener Betrieb (VEB) am Standort Beutha - heute zur Stadt Stollberg gehörend - niedergelassene Schilderwerk stellte ursprünglich Emailleschilder für die Eisenbahn, Pegellatten für die Schifffahrt und Straßennamensschilder her. Das Unternehmen hat sich zum alleinigen Hersteller von Emailleschildern in der Republik entwickelt und sich in ganz Ostdeutschland einen Namen gemacht. Vom kleinsten Anbieter 1990 hat sich die Firma mit mehreren Niederlassungen zum drittgrößten Unternehmen der Branche in Deutschland erweitert.