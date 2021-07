Open-Air-Kino Kinderfilmfestival Schlingel startet Sommerkino in Chemnitz

Seit 1996 gibt es das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" in Chemnitz. Am Sonnabend startet zum ersten Mal das "SommerGartenKino", bei dem in vier Wochen über 30 Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt werden.