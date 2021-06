Nach einem Jahr Bauzeit ist am Dienstag der Kindergarten "Buntspechte" im Chemnitzer Stadtteil Altendorf übergeben worden. Am Donnerstag nimmt die Kindereinrichtung dann den regulären Betrieb auf. Mit der barrierefreien Kita will die SFZ Förderzentrum gGmbH (SFZ), das Berufsbildungswerk für blinde und sehbehinderte Menschen in Chemnitz, sein Angebot ausbauen. Eltern, die Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Behinderungen haben, sollen von der barrierefreien Kita profitieren. In der Kita "Buntspechte" wird es vier Integrationsplätze geben. Dazu sind auch eine Familienberatung und weitere Unterstützungen geplant.

In der neuen Kita wird es vier Integrationsplätze für Kinder mit Behinderung geben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK