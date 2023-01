Schornsteinfeger Mario Lindemann hat die Aktion organisiert und Kolleginnen und Kollegen aus dem Erzgebirgskreis zusammengetrommelt. Er freut sich, dass sie wieder stattfinden kann: "Wir machen das bestimmt schon seit 20 Jahren." Nur in den Coronajahren habe man pausiert. Die Leute würden sich immer so sehr freuen, in den ersten Tagen des Jahres Schornsteinfeger zu sehen.

Eines ist Schornsteinfeger Mario Lindemann in diesem Jahr aufgefallen: "Die Leute machen ja immer gerne Fotos von uns Schornsteinfegern. Doch in diesem Jahr war meine Gesellin beliebter als ich. Aber damit kann ich gut leben." Zwar gelten Schornsteinfegerinnen noch immer als selten, aber ihre Zahl nehme zu, so Lindemann: "Als ich angefangen habe, gab´s durchweg Männer. Doch jetzt haben wir seit einiger Zeit eigentlich in jedem Lehrjahr zwei oder drei Frauen dabei."