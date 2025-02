Lehrermangel Oberbürgermeister von Stollberg übernimmt Ethik-Unterricht

An der Altstadtschule in Stollberg sah es zu Beginn des Schuljahres zunächst noch ganz gut aus, dann durchkreuzten verschiedenste Ausfälle die Pläne von Direktor Steffen Wurm. "Ein Ethiklehrer musste an die Nachbarschule abgeordnet werden, weil dort in Größenordnung Lehrer gefehlt haben", erzählt er. "Und wir waren eben die Einäugigen unter den Blinden." Ein anderer Lehrer hat gekündigt. Dazu kommen ein Langzeitkranker und eine Anordnung, einen weiteren Lehrer teilweise an eine andere Schule auszuleihen.