An der Marianne-Brandt-Oberschule in Chemnitz hat es am Freitag einen Großeinsatz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf dem Flur und in der Aula der Schule eine zunächst unbekannte Substanz gefunden, die bei mehreren Schülerinnen und Schülern Unwohlsein hervorgerufen hatte. Schüler einer Klasse hätten eine Geruchsbelästigung wahrgenommen und anschließend die auf dem Boden verteilte, übelriechende Substanz bemerkt.