An der Marianne-Brandt-Oberschule in Chemnitz läuft seit Freitagmittag ein umfangreicher Rettungseinsatz. In der Schule sei eine bisher unbekannte Substanz gefunden worden, die bei mehreren Schülerinnen und Schülern Unwohlsein hervorgerufen habe. Das bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz. Nach aktuellen Informationen wurden rund 20 Personen ins Krankenhaus gebracht. Die Einrichtung sei geräumt worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Einsatz.