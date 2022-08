Drei Polizisten stehen am Montagmorgen vor der Thomas-Müntzer-Grundschule in Limbach-Oberfrohna. Vor dem Ziegelsteinbau, der extra für die neuen Erstklässler mit Wimpelketten geschmückt ist, verläuft die Verbindungstraße von Glauchau nach Limbach-Oberfrohna und weiter nach Chemnitz. Vor der Grundschule gilt Tempo 30. Schon kommt ein Transporterfahrer angerauscht.

Der Polizist belässt es bei einer Verwarnung und weist den Mann darauf hin, dass er nicht nur am ersten Schultag vor der Schule langsam fahren muss. Ein Blitzergerät haben die Beamten nicht dabei. Es gehe um Präsenz und nicht nur ums Tempo, sagt Polizist Mario Pfefferkorn aus Niederfrohna und hält die nächste Autofahrerin an. Er weist die Frau darauf hin, dass die Schule wieder begonnen hat und sie schneller gefahren ist als die anderen Autofahrer. "Wir legen Wert darauf, dass die Kinder sicher zur Schule kommen, dass man auch die Bremsbereitschaft als Autofahrer herstellen kann, wenn doch mal ein Kind über die Straße rennt", erklärt Pfefferkorn. Die Autofahrerin ist einsichtig: "Ich finde das gut, dass sie das machen", sagt sie.

Nicht immer seien die Leute so einsichtig, sagt Pfefferkorn. Der 57 Jahre alte Polizeihauptmeister hat schon viele Schulwegkontrollen hinter sich. Problematisch seien auch die "Elterntaxis", sagt er. "Oft halten die Eltern spontan dort an, wo sie nicht anhalten dürfen, damit der Weg ihres Kindes in die Schule so kurz wie möglich ist. Manche Eltern würden sogar ins Klassenzimmer fahren, um ihre Kinder dort abgeben zu können. Viele parkten so nah wie möglich - egal ob es sich um ein Parkverbot handle oder nicht, so der Polizist. Auch das Aussteigen zur Straßenseite hin sollte seiner Meinung nach unterbunden werden.