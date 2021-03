Am Sonnabend hatten vier Beamte die Wohnung eines per Haftbefehl gesuchten Mannes aufgesucht. Da die Tür nicht geöffnet wurde, in der Wohnung jedoch Geräusche zu vernehmen waren, wurde ein Schlüsseldienst angefordert. Nach Angaben der Polizei wurde nach der Öffnung der Tür aus der Wohnung heraus auf die Polizisten geschossen. Die Beamten erwiderten das Feuer und verletzten dabei den 33-jährigen Gesuchten. Er konnte schließlich festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Polizisten verletzten sich leicht, als sie den Schüssen aus der Wohnung auswichen. Im Zuge der Ermittlungen werde obligatorisch auch noch geklärt, ob die Polizisten in der Situation korrekt gehandelt haben.