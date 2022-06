Von der Quelle zur Mündung Chemnitzer will Rhein in Rekordzeit durchschwimmen

Die Straße von Gibraltar und die Elbe hat er bereits durchschwommen. Nun startet Joseph Heß, Referent der TU Chemnitz, ein neues Abenteuer: Bis zum 6. Juli will er einmal den Rhein von der Quelle am Tomasee in der Schweiz bis zur Mündung in Rotterdam durchschwimmen.