Der im Chemnitzer Knappteich vermisste Schwimmer ist am Freitagnachmittag tot geborgen worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit von einem Unglück aus. Die genauen Todesumstände werden untersucht. Zeugen hatten beobachtet, wie der 50 Jahre alte Mann am Donnerstag in den Teich gelaufen, ein Stück geschwommen und dann untergegangen war.