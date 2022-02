Zuerst einmal müssen sie wahrnehmen, dass so ein Verhalten eine Grenzverletzung darstellt und sie sich das nicht gefallen lassen müssen. Oft sind Jugendlichen ihre eigenen Grenzen noch nicht so klar. Ansonsten können auf jedem sozialen Netzwerk Inhalte gemeldet und Personen blockiert werden. Das Melden ist wichtig, damit der Nutzer dauerhaft gesperrt werden kann und nicht das Gleiche mit anderen versucht. Bei Unsicherheiten sollte sich das betroffene Kind auf jeden Fall an einen Erwachsenen wenden. Hilfe und Unterstützung gibt es aber auch bei Fachberatungsstellen.