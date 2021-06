In Chemnitz sind vier sehbehinderte Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz heute mitgeteilt hat, ereigneten sich die Fälle im Zeitraum zwischen dem 26. April und dem 26.Mai in einem räumlich relativ eng eingegrenzten Gebiet in den Stadtteilen Altendorf, Kaßberg und Schloßchemnitz. Alle Übergriffe wurden der Mitteilung zufolge erst vor wenigen Tagen durch Anzeigen der Geschädigten bekannt.