Hobby Die doppelte Simson - Moped-Bastler aus Chemnitz erfüllt sich einen Traum

Hauptinhalt

Zwischen 1980 und 1991 wurden in Suhl mehr als 1,6 Millionen Simson-Mokicks S50 und S51 gebaut - das meistgebaute Kleinkraftrad Deutschlands. Eine Bierlaune brachte einen Chemnitzer Schrauber auf die verwegene Idee, den Einzylindermotor seiner S51 gegen einen Zweizylindermotor auszutauschen. So etwas gibt es nicht von der Stange, also baute er sich das "Doppelherz" seiner Maschine selbst. Nach zwei Jahren Arbeit wurde aus der S51 so die S102. Von diesem Modell existieren genau drei Exemplare.