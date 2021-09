Auf dem Chemnitzer Theaterplatz sind Spanngurte zwischen den Kunstsammlungen, dem Opernhaus und dem Hotel "Chemnitzer Hof" gespannt. In rund 20 Metern Höhe zeigen hier Slackline-Künstler aus Halle, Leipzig und Dresden ihr Können. Das Ziel: Mit ihrer Sportart in der Stadt gesehen werden.

Seit 15 Jahren veranstaltet der Walden e.V. das Slackfest in Chemnitz, das damit das älteste seiner Art in Europa ist. "Wir haben eine Vision, wo es zukünftig hingehen kann mit dem Fest", sagt Hendrik Hadlich vom Walden e.V. Am Anfang sei es ein europäisches Festival gewesen und das solle es auch wieder werden, gerade im Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2025.

Auf drei Slacklines zwischen den Kunstsammlungen, dem Hotel Chemnitzer Hof und dem Opernhaus präsentierten sich die Sportler mitten in der Stadt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Bis 2025 sollen jedes Jahr an einer anderen Stelle in Chemnitz Slacklines in luftiger Höhe das Slackfest einleiten. "Es geht darum, die Stadt sichtbarer zu machen", sagt Susan Endler von Team 2025 der Chemnitzer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE), die das Projekt am Theaterplatz unterstützt hat. "Und die Stadt soll auch interessanter werden für europäische Sportler." Ganz im Sinne des Mottos der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025: "C the unseen" (Sieh das Ungesehene, Anmerkung der Redaktion). Sport sei ein wichtiger Teil der Kultur, argumentiert Endler.

Was ist Slackline überhaupt? - Slacklinen nennt man Balancieren auf einem zwischen 1,8 und fünf Zentimeter breiten Gurt, der zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt wird - üblicherweise an Bäumen, Fassaden oder Felsen.

- Dieser Gurt wird Slackline genannt und kann ins Deutsche mit "schlaffe Leine" übersetzt werden.

- Die Trendsportart wurde in den 1980er-Jahren in den USA entwickelt und fand in den letzten Jahren in Europa mehr und mehr Anhänger.

Hendrik Hadlich vom Walden e.V. zeigt auf einer Slackline im Familienparcours, worauf es bei dem Sport ankommt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

14 Jahre lang zeigten die Slackline-Künstler beim Chemnitzer Slack-Fest ihr Können im Küchwald. In diesem Jahr zieht das Festival an die Talsperre in Euba, wo der Verein ein Camp betreibt. "Ein Hauptgrund für uns ist auf jeden Fall, dass sich die Slack-Szene rasant schnell entwickelt hat", so Hadlich. "Die längsten Lines, die wir im Küchwald spannen konnten, waren knapp 200 Meter lang, was für die Profis keine Herausforderung mehr ist."

Longlines, Highlines und Familienparcours

In Euba habe man die Möglichkeit, die langen Lines zu spannen und mit sogenannten Highlines über die Talsperre in rund 25 Metern Höhe noch mehr Herausforderungen anzubieten. Für Anfänger und Familien werde es aber auch einen Familienparcours geben, um den Einstieg zu erleichtern. "Für Anfänger gilt die Regel: Je kürzer die Slackline desto besser", erklärt Hadlich. Wichtig sei es zuerst den Stand und das Ausbalancieren zu üben, bevor man losläuft.

Die spektakuläre Aktion auf dem Theaterplatz war der Auftakt des 15. Slackfestes in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Wettlaufen und Hochsprung auf der Slackline