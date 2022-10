Einweihung Einer der größten Solarparks des Erzgebirges liefert Strom aus Neukirchen

Deutschland will einerseits bis 2045 klimaneutral werden, andererseits erreichen die Preise für fossile Energieträger gerade astronomische Höhen. Der Ausbau erneuerbarer Energien muss also vorankommen. So wie in Neukirchen bei Chemnitz. Dort wird im neu eröffneten Solarpark Strom für 1.900 Haushalte produziert.