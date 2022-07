Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was finden alle nur an Alpakas? Das frage ich mich schon länger. In sozialen Netzwerken gibt es abermillionen Fotos dieser Kamelart. Sobald ein Alpaka in einer Nachricht auftaucht, juchzt die halbe Redaktion. Mich erinnert die Mimik der Tiere ein wenig an den Politiker Otto Schily.



Neuerdings gehen Singles zum Date mit Alkapas spazieren, andere wandern mit ihnen durch die Berge, Alpakas helfen Suchtkranken, psychisch Kranken und Senioren bei Therapien, die Tiere sind sogar Corona-Forschern mit irgendwelchen Nano-Partikeln nützlich. Aber wissen die Leute denn nicht, dass Alpakas eklig spucken?

Kurze Leine, entschlossener Gang - schön wär's

Höchste Zeit, ein paar Vorteile abzubauen. Deshalb stehe ich nun auf Marco Schönherrs Wiese in Köthensdorf im Chemnitztal. Mit ihm blicke ich auf ein Dutzend Alpaka-Weibchen, das vor sich hin grast und käut. Als wir näher kommen, laufen sie auf uns zu. Was machen sie für eigenartige Töne, denke ich. "Das Geräusch klingt für mich wie das Nörgeln von kleinen Kindern", sagt Marco Schönherr und lacht. Seine Tiere wollen von der Weide zurück in den Stall. Darauf müssen die Stuten noch warten.

Bei einer Wanderung rund um Köthensdorf zeigt Alpaka-Besitzer Marco Schönherr seinen Gästen die Schönheit der Natur. Bildrechte: Kathrin König

Die Alpaka-Wanderung steht an. Die bestreiten drei der vier Hengste aus einem anderen Gatter, etwas entfernt von den Weibchen. Die Stuten sind teilweise trächtig und haben Schonzeit. Ich darf zwei Freundinnen aus Chemnitz begleiten, die eine Alpaka-Wanderung gebucht haben.

Zum Geburtstag habe ich drei Themengutscheine zur Auswahl bekommen: Therme, Wellness oder Alpakawanderung. Ich habe mich für die Alpakas entscheiden. Mal gucken. Beatrice aus Chemnitz Erklärt, weshalb sie mit Alpakas wandern geht

Marco Schönherr stellt uns die drei Wanderbegleiter vor: die Alpakas Antonio, Emilio und Aladin. Ich bekomme die Leine für Emilio, das Alpaka mit der dunkelsten Wolle. Antonio ist mittelbraun, Aladin fast weiß. Weil "mein" Hengst im Trio das ranghöchste Tier ist, soll er vorne weg laufen, erklärt Schönherr. Wir sollen die Leine kurz halten und einfach losgehen. Alpakas als Herdentiere würden automatisch folgen. Ganz einfach.

Das ist Antonio: zwei Jahre alt, freundlich, neugierig und immer für eine Rast zu haben. Der perfekte Wanderbegleiter für die MDR SACHSEN-Reporterin. Bildrechte: Kathrin König

Jede Chance auf auf eine Rast genutzt

Ganz einfach? Antonio hat andere Pläne. Er bewegt sich nicht. Ich locke ihn. Er guckt stumm aus tiefbraunen Augen. Ich rufe und gehe drei Schritte. Antonio bleibt regungslos. Ich traue mich nicht, am Seil fest zu ruckeln. Das Maul des Tieres sieht so flauschig aus. Marco Schönherr nimmt mir das Seil ab und geht los. Und Antonio? Läuft sofort hinterher. Toll, der Ranghöchste lässt sich nur vom Chef führen, oder was?

Wir laufen im Spazierschritt ein Stück Straße entlang und biegen auf einen Feldweg ab. Den Wiesenrain säumen Eichen, Ahornbäume und allerlei Krautpflanzen. Die drei Alpakas wenden sich von uns ab und streben neugierig Richtung Grünzeug. Wählerisch gehen sie dann beim Knabbern nicht vor, selbst Brennnesseln zermalmen sie ungerührt. Marco Schönherr schüttelt lachend den Kopf, denn auf der Weide am Hof würden sie im großen Bogen um jede Brennnessel fressen. Hier am Weg, der auch zu seinem Grundstück gehört, gefällt das Grün den dreien.

Wanderung mit Wissensgewinn

Gute Gelegenheit, den Tourenführer über Alpakas auszufragen. Was sie fressen, sehen wir: als Veganer nur Grünzeug. Wie alt die Tiere werden: 20 bis 25 Jahre. Wieviel sie wiegen: 50 bis 80 Kilogramm. Und wie lange die Weibchen trächtig sind: Krass! Länger als ein Jahr?



Geduldig nennt Schönherr Zahlen, erzählt aus 7.000 Jahren Zuchtgeschichte dieser Kreuzung aus Lama und Kamel und nennt liebevoll Details aus dem Hof-Alltag. Der Gärtnermeister hat seinen gelernten Beruf aufgegeben und züchtet mit seiner Ehefrau seit 2018 Alpakas. Bislang haben sie 16 Tiere. Die seien "gute Landschaftspfleger für die Wiesen und meckern nicht", nennt er einen Vorzug gegenüber Schafen. Das ist auch das Stichwort für die Alpakas. Weiter geht's.

Während die Wandernden die Landschaft betrachten und genießen, nutzen die Alpakas die Zeit für einen Imbiss im Gras. Bildrechte: Kathrin König