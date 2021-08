Gezeigt werden hier bis Ende August Filme für Kinder und Jugendliche. Am Eingang erhalten alle Besucherinnen und Besucher kabellose Kopfhörer. So kann man trotz Straßenlärms so richtig in den Film eintauchen. An diesem Tag wird der französische Film "Die fantastische Reise von Margot und Marguerite" gezeigt. Das Besondere ist, dass es für diesen Film noch keine deutsche Synchronisation gibt. Daher synchronisiert Sprecherin Ellen Jürgens den Film live vor Ort.