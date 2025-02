Die Sparkasse Chemnitz hatte sich von Anfang an gegen die Kontoeröffnung gewehrt, da das Parteiprogramm unter anderem vorsieht, Menschen, die außerhalb von Sachsen geboren wurden, "geregelt in ihre Heimatländer zurückzuführen", insbesondere Menschen aus anderen Bundesländern sind in dem Programm aufgeführt, wie zum Beispiel "Verwaltungsleute, Richter und Journalisten aus dem Westen".



Dennoch sei die Sparkasse als Anstalt des öffentlichen Rechts an die Rechtsprechung gebunden und müsse der Partei den Zugang zu einem Konto gewähren.