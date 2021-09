(…) er hat sich so gefreut, mir mit einem Lächeln in den Augen gedankt und es war ein so großes Dankeschön. Und da bin ich mit dem Gedanken nach Hause gegangen, weiteren Menschen zu helfen und auch helfen zu müssen.

Neben ihrem eigenen Taschengeld versucht sie weitere Spenden und Unterstützer für ihr Projekt zu bekommen. Von dem Geld kauft Janice zum Beispiel Hygieneartikel oder Lebensmittel, um die Obdachloseneinrichtungen in Chemnitz zu unterstützen. Janices Ziel ist es, dass Rosalie irgendwann in jeder deutschen Großstadt etabliert ist und junge Menschen so Obdachlose in ihrer Kommune unterstützen.