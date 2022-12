Programm zum Jahreswechsel Wie Grit Linke in Chemnitz spazierend ins neue Jahr führt

Zwei Führungen zum Jahreswechsel Die Führung mit dem Titel "Mit Poesie und Feuerwerk" von Grit Linke am 31. Dezember und am 1. Januar jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Getroffen wird sich am Theatron, dem Rondell am Theaterplatz. Um Anmeldung wird gebeten, notfalls auch kurz vor der Veranstaltung. Die Teilnahme an der Führung kostet 15 Euro.