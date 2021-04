Straßenbau B95 wird ab Dienstag zur Großbaustelle

Die B95 wird ab Dienstag am südlichen Ortsausgang von Chemnitz für zwei Monate voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten. So wird zum einen die Asphaltdecke der Bundesstraße über anderthalb Kilometer erneuert. Zudem entsteht eine Brücke über die Würschnitz. Auch in Bärenstein wird die B95 bis voraussichtlich Ende Juli voll gesperrt. Hier wird die Straße auf einem 300 Meter langen Abschnitt ausgebaut und die Böschung gesichert.