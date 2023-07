Am Freitag wird in Chemnitz die Fraunhoferstraße aufgrund einer Veranstaltung mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und dem ehemaligen Boxprofi Wladimir Klitschko für den Verkehr voll gesperrt. Die Vollsperrung betrifft den Bereich zwischen Lise-Meitner-Straße und Werner-Seelenbinder-Straße und soll laut Angaben der Stadtverwaltung von 16 bis 22 Uhr bestehen. Die Sperrung beträfe auch den Fußgänger- und Radverkehr. Die Umleitung für den Autoverkehr ist laut Stadtverwaltung über die Lutherstraße – Bernsdorfer Straße – Augsburger Straße – Werner-Seelenbinder-Straße ausgeschildert.

Aufgrund einer Veranstaltung wird am Freitag die Frauenhoferstraße in Chemnitz zeitweise voll gesperrt. Das betrifft auch Radfahrer und Fußgänger. Bildrechte: imago/imagebroker

Auch der Busverkehr ist von der Sperrung betroffen. Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe (CVAG) geben an, dass die Linie 82 in dieser Zeit eine veränderte Linienführung habe und die Haltestelle Friedrich-Oskar-Schimmel-Straße entfalle. Deshalb gebe es veränderte Fahrtzeiten, über die die CVAG auf ihrer Internetseite informiere.

Thema der Diskussionsveranstaltung der "Freien Presse" mit Baerbock und Klitschko in der Eventlocation "Kraftverkehr" ist der Krieg in der Ukraine. Der Bruder und Berater des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko reist dafür direkt aus der Ukraine an. Die rechtsextremistische Partei Freie Sachsen hat Proteste angekündigt. Die AG Ukraine-Chemnitz-Europa und Bündnis90/Die Grünen Chemnitz laden zur Bildung einer Menschenkette aus Solidarität mit der Ukraine ein.