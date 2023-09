Kulturhauptstadt Von Kindern mitentworfen: Kunstprojekt enthüllt Spielplatz in Chemnitz

Hauptinhalt

Viele Spielplätze folgen einem klassischen Aufbau. Nicht so an der Albert-Einstein-Grundschule in Chemnitz, bei dem Schulkinder und Studierende im Rahmen eines Kulturprojekts eine sogenannte Playwall geschaffen haben. Auch an weiteren Orten in der Kulturhauptstadt 2025 sind außergewöhnliche Spielplätze entstanden.