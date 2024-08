Gästen mehrsprachig Auskunft geben, Wege weisen, Infomaterial verteilen, all das gehört zur Arbeit von freiwilligen Helfern und Helferinnen bei Olympischen Spielen. Manuela Kruppa aus dem Erzgebirge gehörte dazu. Sie ist aus Paris zurückgekehrt. Im Gepäck hat sie neben ihrer Volunteer-Uniform, die sie behalten darf, viele Eindrücke. Im Zuschauerservice am Eiffelturm war sie drei Wochen lang nah am Geschehen.